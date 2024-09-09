TEPAV tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni, yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2’sinin gayrimenkul sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu. Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, bu durumun gayrimenkul sektörünün güvenli ve cazip bir yatırım alanı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Gayrimenkul sektörü güvenli liman olmaya devam ediyor

TEPAV'ın yayımladığı verilere göre, yurt dışındaki doğrudan yatırımların neredeyse yarısı gayrimenkul sektöründe yapıldı. Bu oran, yatırımcıların ekonomik dalgalanmalar karşısında gayrimenkulü güvenli bir liman olarak gördüğünü kanıtlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “Gayrimenkul sektörü, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olmuştur. TEPAV’ın verileri de bunu doğruluyor. Yatırımcılar, bu sektörü tercih etmeye devam ediyor” dedi.

Yabancıya konut satışları düşüşte

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 42,8 oranında düşmesiydi. Fenercioğlu, bu düşüşü küresel ekonomik belirsizliklere bağlayarak, “Yabancılara yapılan konut satışlarındaki düşüş, küresel ekonomik belirsizliklerin bir yansımasıdır. Ancak, bu durumun geçici olduğunu ve önümüzdeki dönemde yeniden artışa geçeceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Fenercioğlu ayrıca, Türkiye’nin sunduğu cazip yatırım fırsatlarının yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edeceğini ve ekonomik belirsizliklerin çözülmesiyle birlikte talebin yeniden artacağını öngördüklerini belirtti.

Konut yatırımında KKTC ve Karadağ öne çıkıyor

Son dönemde konut yatırımında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ (Montenegro) ön plana çıkmaya başladı. Türkiye'de konut yatırımının pahalı hale gelmesi ve finansmana erişim sorunları, yatırımcıların rotasını yurt dışına çevirdi. KKTC, özellikle uygun fiyatlı gayrimenkuller ve yüksek kira getirisi ile dikkat çekiyor. Aycan Fenercioğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yatırımcılar için cazip bir destinasyon haline geldi. Akdeniz’in sıcak iklimi, uygun fiyatlı gayrimenkuller ve kira getirisiyle yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor” dedi.

Bir diğer cazip bölge olan Karadağ ise özellikle lüks mülkler için tercih ediliyor. Karadağ’da gayrimenkul yatırımları, 2024 yılı ilk çeyreğinde büyük bir ilgi gördü. Fenercioğlu, “Karadağ’da gayrimenkul yatırımı yapan ülkeler arasında Türkiye, en üst sıralarda yer alıyor. Bu durum, Türkiye’den yurt dışına yönelik yatırım ilgisinin arttığını gösteriyor” şeklinde konuştu.