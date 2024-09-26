Yurt dışından getirilen telefonlar için 2024'te 31 bin 692 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2025'te 45 bin 953 TL'ye çıkacak. Bu zam, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ne (YDO) göre belirlendi. Artan kayıt ve vergi yükleri, Türkiye’deki kullanıcıları yerel pazara yönlendirebilir.

Detaylar ve geçmişteki artışlar

IMEI kayıt ücretleri 2015'ten bu yana düzenli olarak artıyor. 2015'te yalnızca 131,50 TL olan bu ücret, 2023'te 20 bin TL'ye, 2024'te 31 bin 692 TL'ye yükseldi. 2025'te ise neredeyse 46 bin TL'yi bulması bekleniyor.

Diğer vergi artışları

IMEI kayıt ücretine ek olarak, MTV ve yurt dışına çıkış harcı gibi diğer vergi kalemlerinde de ciddi artışlar öngörülüyor. Örneğin:

MTV: 2024'te 5 bin 851 TL olan vergi, 2025'te 8 bin 484 TL olacak.

2024'te 5 bin 851 TL olan vergi, 2025'te 8 bin 484 TL olacak. Yurt dışı çıkış harcı: 2024'te 500 TL iken, 2025'te 720 TL'ye yükselecek.

Yurt dışından telefon almanın zorlukları

Artan IMEI kayıt ücretleri ve vergiler, yurt dışından telefon getirmenin cazibesini büyük ölçüde azaltıyor. Özellikle yüksek maliyetler nedeniyle kullanıcılar yerel pazardan telefon almak zorunda kalabilir.

IMEI nedir?

IMEI (International Mobile Equipment Identity), her telefona üretim aşamasında verilen benzersiz bir kimlik numarasıdır. Telefonun *#06# tuşlanarak öğrenilebilir.