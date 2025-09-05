HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ülke genelinde hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı. Yarın ve pazar günü sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği belirtildi.

Yarın, Karadeniz Bölgesi, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ve batısı ile İç Anadolu’nun doğusu, batısı ve kuzeyi yağışlı geçecek. Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Kütahya'nın kuzeyinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege ve İç Anadolu'nun iç kesimleri çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ise az bulutlu ve açık olacak.

Pazar günü yağış bekleniyor

Pazar günü, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve batısı ile Doğu Karadeniz yağış alacak. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Ege, Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun iç kesimleri çok bulutlu geçecek. Yağış almayan diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.

Ülke genelince en yüksek sıcaklık 36°C olacak

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 27°C

İstanbul: 28°C

İzmir: 33°C

Antalya: 29°C

Adana: 33°C

Diyarbakır: 36°C

Trabzon: 27°C

Samsun: 29°C

Erzurum: 26°C

Toz taşınımı için uyarı yapıldı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Vatandaşların ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması öneriliyor.