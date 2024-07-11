Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Temmuz itibarıyla bir haftada 589 milyon dolar azaldı. Önceki hafta 163 milyar 90,8 milyon dolar olan döviz mevduatı, bu haftada 162 milyar 501,80 milyon dolara düştü.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları arttı

TCMB verilerine göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 562,60 milyon dolar artarak 101 milyar 42 milyon dolara ulaştı.

Tüzel kişilerin döviz mevduatlarında düşüş

Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise aynı dönemde 1 milyar 151,50 milyon dolar azalarak 61 milyar 459,80 milyon dolara geriledi. Şirketler ve kurumsal yatırımcılar döviz pozisyonlarını azaltma eğiliminde bulundu.

Parite etkisinden arındırılmış mevduat değişimi

Parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı, 1 milyar 681 milyon dolar azaldı. Parite etkisi dikkate alındığında, gerçek kişilerin döviz mevduatları 214 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1 milyar 466 milyon dolar düştü.