Aydın'ın Efeler ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü E.C., polis tarafından saklandığı evde yakalanarak tutuklandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi E.C. (28), polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilen E.C., Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğu kasten öldürme, uyuşturucu satmak ve firar gibi suçlardan 11 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.’nin, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi’ndeki saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Firari hükümlü kaçmaya çalıştı

Polisi karşısında gören E.C., kaçmaya başladı. Polis ekipleri, E.C.’yi takibe aldı ve bir cami avlusunda yakaladı. Yapılan soruşturmalarda, E.C.'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

E.C., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.