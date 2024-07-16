Tüm dünyada yükselişe geçen Golden Visa başvurularında Türkiye’de 10 kat artış yaşanırken, Türk yatırımcılar için ibre Yunanistan ve Karayip Adaları’na döndü.İSTANBUL (İGFA) - 2017’den bu yana gayrimenkul sektöründe pazarlama ve satış danışmanlığı hizmeti veren bir firmanın kurucu ortağı Armağan Akyüz, “Yurt dışına yatırımda yatırımcı portföyü tabana indi. Evini, arabasını satıp son parası ile yatırım yapan var. Türkiye’de fiyatların çok artması, insanların elindeki varlıkları satıp yurt dışına yatırmasına yol açıyor” dedi.

Vesta Global özellikle son yıllarda tüm dünyada yükselişe geçen Golden Visa başvurularında hem Türk hem de yabancı vatandaşlara çift yönlü hizmet veriyor. Hem şirketlerle hem de bireylerle çalışan Vesta Global, danışanların elde etmek istedikleri faydaya göre seçenekler sunarak bu süreçteki her aşamayı “anahtar teslim” yürütüyor.

TÜRKLERE YAŞATILAN VİZE SIKINTISI YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Vesta Global Kurucu Ortağı Armağan Akyüz, 2017’ye göre talebin 10 kat arttığını belirterek son durumu şöyle özetledi:

“Özellikle AB’nin, ABD’nin Türklere yaşattığı vize sıkıntısı bu artışta büyük oranda etkili oldu. Türkiye’deki yüzde 25 kira sınırlaması, yurt dışına yatırım tercihini de etkiliyor. Artış pandemiden sonra da ivmelendi ama vize problemi birinci etken olarak ön plana çıkıyor. İş adamları vize probleminden kurtulmak için vatandaşlık almaya çalışıyor. Türk vatandaşlarının eğilimi şu an Yunanistan ağırlıklı şekilleniyor. Yunanistan hızlı bir süreçle Golden Visa ve oturum izni verdiği için insanlar vize problemini bu şekilde çözmek istiyor. Ayrıca aldıkları gayrimenkulün euro bazlı kira getirisi de oluyor. İlk olarak Yunanistan ardından da Karayip Adaları’nda pasaport programları şu an çok popüler. Bir dönem sonra Portekiz’e daha çok ağırlık olabilir. Portekiz, gayrimenkul yoluyla vatandaşlık programını kapattı, fonlar vasıtasıyla programını devam ettiriyor. Sürelerde kolaylık oldu, Portekiz vatandaşlık prosedürü eski popülerliğine kavuşuyor.”

DÜNYADA ‘VARLIĞIN ÜLKE DEĞİŞTİRMESİ’ DİYE BİR KONSEPT ORTAYA ÇIKTI

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan ise, ülkelerin sundukları programların ve kişilerin tercihlerinin zaman içinde değiştiğini belirterek Golden Visa talebinin çok arttığını söyledi.

İnsanların zamanla yurt dışına yatırım yapmanın ve Golden Visa programlarına başvurmanın çok kolay olduğunu gördüğünü ifade eden Narazan, şu değerlendirmede bulundu:

“Eskiden insanlar başka bir ülke pasaportunun olmasını gözlerinde büyütüyordu. Artık o kadar kolay bir şey ki, bir insan bize başvurduğunda 4 ay içerisinde ikinci bir pasaporta sahip olabiliyor, oturum izni alabiliyor. İnsanlar risklerini bölmek istiyor. Artık sırf Türkiye'de de değil dünyada da ‘varlığın ülke değiştirmesi’ diye bir konsept ortaya çıktı. İnsanlar bulundukları coğrafyanın, ekonomik ve politik sistemin altında kalmak istemiyorlar. Globalleşen dünyada Amerikalının da Türkün de İngiliz'in de yani herkesin bir B planına ihtiyacı var. Buna bağlı olarak varlığını bu şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar da ortaya çıktı.”

AMERİKALI İŞ İNSANI TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN ŞU AN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL YATIRIMI YAPIYOR

Türk Vatandaşlığı Programı’nda şu an bir ABD vatandaşı ile çalıştıklarını söyleyen Narazan, “Sanılanın aksine, Ortadoğulu değil, Çinli değil Amerikalı. Amerikalı bir danışanımız Türk vatandaşlığı için şu an burada gayrimenkul yatırımı yapıyor. Dünyada çift yönlü bir alışveriş ve transfer gerçekleşiyor. Türk vatandaşlığı talebinde bir düşüş görülüyor. Bunda deprem etkisi, fiyatların çok yükselmesi, döviz gibi konuların etkisi var. Yabancılar Türkiye’deki ekonomik ortamı takip ediyorlar, Türkiye’de döviz paritesinin doğru konumlanmadığını düşünüyorlar” bilgisini verdi.

TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL OKUL FİYATLARI TÜRKLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Narazan, Türkiye’de özel okul fiyatlarının ulaştığı nokta karşısında birçok insanın endişelendiğini bunun için de farklı arayışlara girdiğini de sözlerine ekledi.

Narazan, “İnsanlar ben bu paraları yatırım olarak kullanayım, bunun karşılığında çocuğum Avrupa Birliği vatandaşı olsun diyor. Burada en kritik nokta gerçekten bunun insanlar tarafından ulaşılabilir olduğunu öğrenmeleri. Yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir değil, Tekirdağ, Gaziantep, Kars, Aydın gibi Türkiye’nin birçok ilinden başvuru alıyoruz” diye konuştu.