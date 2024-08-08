Ticaret Bakanlığı’nın, yurt dışından posta veya hızlı kargoyla getirilen ürünlerin kıymet bedelinin 30 euro olarak belirlenmesi kararına Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu'ndan tam destek geldi. Çevikoğlu, bu düzenlemenin uluslararası ticaret devleri ile Türkiye’deki yerli firmalar arasındaki haksız rekabeti engelleyeceğini belirtti.

“150 euroluk sınırın 30 euroya düşürülmesi bireysel ithalatı azaltacak. Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi de yavaşlayacak.”

Yerli KOBİ’lere büyük destek

Çevikoğlu, yerli KOBİ’lerin uluslararası ticaret devlerine karşı yaşadığı rekabet sıkıntısının bu düzenleme ile giderileceğini vurguladı. Özellikle Temu üzerinden yapılan siparişlerin artmasıyla KOBİ’lerin büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

“Diğer ülkelerden ithal edilecek ürünler için ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldı. Bu nedenle uluslararası ticaret devleri ile Türkiye’deki yerli firmalar arasındaki haksız rekabet, yapılan düzenlemeyle engellenecek.”

Sağlıksız ürünlere karşı önlem

Çevikoğlu, yurt dışından getirilen ürünlerde yaşanan kalite sorunlarına da dikkat çekti. Sağlık açısından risk taşıyan bu ürünlerin denetimlerinin artacağını belirtti.

“Özellikle sağlıkla ilgili ürünler nedeniyle endişeler yaşanıyordu. Bu durum aşırı ucuz ürünler, içeriği ve kullanılan malzeme açısından da sorun yaratıyordu. Düzenlemeyle bu ürünlerin de denetimi artacak.”

E-ihracatın artması bekleniyor

Alınan sıkı önlemlerle Türkiye’nin e-ihracatçı sayısını artırma hedeflerine büyük katkı sağlanacağını belirten Çevikoğlu, bu kararın Temu’da Türk satıcıların ürün satmasının da önünü açacağını ifade etti.

Ek önlemler gündemde

Çevikoğlu, vergi yüklerinin artırılmasının yanı sıra ek önlemlerin de alınması gerektiğini söyledi. Benzer düzenlemelerin Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde de yapıldığını, AB ve ABD'de de alınacak tedbirlerin masada olduğunu kaydetti.

Satıcılar için yeni fırsatlar

IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, düzenlemenin tüketiciyi olumsuz etkileyebileceğini ancak Türkiye’deki satıcılar için bir fırsat olacağını belirtti.

“Değişiklikle birlikte artık bu ürünlerin Türkiye’ye girişi makul ve maliyetsiz olmayacak. Değişiklikler yurt içindeki satıcıların ürünlerinin fiyatlarını belirlerken iç pazara göre belirlemelerine sebep olacaktır.” Uzun vadeli yatırım fırsatı: Yıllık %109 kazandıran fonun detayları...