Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesimi, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 18 Haziran Salı gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.