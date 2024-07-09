Bugünün hava durumu raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden esmesi öngörülüyor ancak bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar etkisini gösterebilir.

Marmara Bölgesi

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 33°C

Bursa ve Bilecik çevreleri: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli.

Ege Bölgesi

İzmir: Az bulutlu, 37°C

Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 33°C

Manisa: Az bulutlu, 39°C

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 40°C

Akdeniz Bölgesi

Antalya: Az bulutlu, 41°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 35°C

Isparta: Parçalı ve az bulutlu, 34°C

Hatay: Az bulutlu, 33°C

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 31°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, 31°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, 30°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 31°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 34°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Sinop ve Zonguldak: Parçalı bulutlu, 29°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 32°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, 29°C, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, iç kesimlerde kuvvetli.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 30°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, 25°C, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatlerinde kuvvetli.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, 33°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Van: Parçalı ve çok bulutlu, 30°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 39°C

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 37°C

Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 41°C

Siirt: Parçalı ve az bulutlu, 38°C