15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yazılan demokrasi zaferi, Sakarya’da yine aynı meydanda aynı ruhla canlandı. Çark Caddesi’nde kol kola yürüyerek ay yıldızlı bayraklarla süslenen meydanda buluşan vatandaşlar, şehitler için dua ederek o geceyi hatırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Çark Caddesi’ndeki Demokrasi Yürüyüşü'nde Sakaryalılarla birlikte yürüdü.

ALEMDAR SAKARYALILARLA YÜRÜDÜ

Ay Yıldızlı bayraklarla yürüyen yüzlerce kişiyle birlikte "demokrasi zaferinin" yıldönümünde hatırlayan Alemdar, daha sonra yürüyüşün son bulduğu Demokrasi Meydanı’nda “15 Temmuz Özel" programına katıldı.

Programa Vali Yaşar Karadeniz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya'da darbecilere karşı yazılan demokrasi zaferinin hatırlandığı program, Büyükşehir Kent Orkestrası'nın zafer marşları çalmasıyla başladı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA VE ŞİİRLER

Daha sonra Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ve birçok isim, 15 Temmuz gecesi sokakta ve meydanlarda vatanı müdafaa ederken şehadete yürüyen 251 şehit için dua okudu.

Sahneye çıkan tasavvuf korosu, 8 yıl önce yazılan destanı anlatan şarkılar okudu ve Şehit Özel Harekât Ömer Halisdemir'e ithafen yazılan "30 Kuş" şiiri seslendirildi.

IŞIKLAR ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

Büyükşehir gençlik korosu sahneye çıktığı sırada telefon ışıkları açıldı, programda adeta bir ışık gösterisi ortaya çıktı. "Kardan Aydınlık" ezgisini seslendiren koro, Türk Bayrağı ve Özgür Filistin ile Özgür Doğu Türkistan yazılı tişörtlerle sahnede yer aldı.

SAKARYA'NIN GAZİLERİ

15 Temmuz gecesi Sakarya'da canını ortaya koyup gazilikle şereflenen isimler tek tek sahneye çıktı. Gaziler adına konuşan İlyas Dirin, vatan aşkını ifade ederek halkın gücünden büyük güç olmadığını söyledi.

"RUHUNU SATANLARIN İHANETİ SİZİNLE SON BULDU"

15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Başkan Alemdar, ihanete vatandaşın güçlü iradesinin son verdiğini belirterek, "Bundan 8 yıl önceydi, gecenin karanlığında ruhunu karartmış, vicdanını karatmış, milletin parasıyla emanet edilmiş silahları bizlere doğrultan hainlerin karanlığını aydınlatan sizlere şükranlarımı sunuyorum. Millete pranga vurmaya çalışanların ihanetine son veren sizdiniz. Bayrağını seven herkes bu meydanı yarım saat içinde doldurdu. Biz vatanımızı böldürmeyiz, bayrağımızı indirmelerine izin vermeyiz dediler." dedi.

MİLLETİN İRADESİ GALİP GELDİ

Sakaryalıların valilikte, meydanlarda, sokakta silahlara göğsünü siper ettiğini belirterek şöyle dedi: "Bir haber geldi, İzmit'ten tanklar yola çıktı. Kandıra'dan, Taşkısığı'ndan geliyorlardı. Sokağa çıkanlara 'çıkmayın' diye ültimatom vermeye çalışanlara karşı milyonların iradesi galip geldi. Bir kısmı koşarak, yürüyerek valiliğe akın etti. Her taraftan vilayeti esir alıp şehri düşürmeye çalışanlara milletin güçlü duruşu engel oldu. Sakaryalı vatanseverler vilayet binasının etrafını çevirip göğsün siper etti. O gün, bundan sonra hiç kimsenin bu bayrağı indiremeyeceğini, bu ezanı susturamayacağını gösterdi milletimiz.”

MİLLETİMİZİN DESTANI SONSUZA DEK HATIRLANACAK

Alemdar, kışlada darbecilerin halkı hedef almasına engel olduklarını belirterek, "Hainler tümende talimat yağdırıyor dediler. Askerimizi milletin üzerine salmaya başlamışlardı. Oraya gittiğimizde vatansever askerimiz, polisimiz ve biz o silahları ellerinden aldık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere gösterilen irade ve dünyadaki tüm mazlumların duası tecelli etti. Allah hepinizden razı olsun, şehitlerimizi peygamberimize komşu eylesin. Milletin destanı sonsuza dek hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

“15 TEMMUZ RUHU YAŞADIKÇA FIRSAT BULAMAYACAKLAR”

AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise, "Bu necip millet tarih boyunca çok kahraman çıkardı. Şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızda elhamdülillah kahramanlar bitmez. Bundan 8 yıl önce de bunu çok net gördük. Bu millet hep birlikte gözünü bile kırpmadan tankların önüne atladı, namlulara göğsünü dayadı. Şehitlerimizin kanı yerde, gazilerimizin gözü arkada kalmayacak" dedi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Unutmayalım ki; bu çevreler ülkemiz üzerindeki emellerinden vazgeçmemişlerdir. 15 Temmuz ruhu yaşatıldığı sürece, bu fırsat bir daha verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Program, 8 yıl önce bugün olduğu gibi tüm camilerde selaların okunmasıyla son buldu.