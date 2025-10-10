Yarışmada, 'Su Fırtınası' adlı romanıyla Gönül Çatalca birinciliğe layık görüldü. Seçici Kurul Özel Ödülü ise, 'Velda'nın Ölümü' adlı romanıyla İnci Aral'a verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden, Manisalı yazar Yusuf Atılgan'ın adını yaşatmak, eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve yeni romanları edebiyata kazandırmak amacıyla düzenlediği 'Yusuf Atılgan Roman Ödülü' sonuçlarını açıkladı. 104 romanın katıldığı yarışmada, 'Su Fırtınası' isimli eseriyle Gönül Çatalca birinci oldu. Seçici Kurul Özel Ödülü ise, 'Velda'nın Ölümü' adlı romanıyla İnci Aral'a verildi. Aral'ın eserinin, eski değerlerinden kopamamış, yeni değerleri benimseyememiş insanın yaşamını anlatan, kültürel yırtılma ve bireysel yabancılaşmayı bir kadın cinayeti üzerinden işleyen başarılı bir anlatı olması nedeniyle oy birliğiyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ahmet Ata Temiz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Özge İldem, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, siyasi partilerin temsilcileri, Yusuf Atılgan'ın eşi, oğlu ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Seçici Kurul üyeleri Nedim Gürsel, Hidayet Karakul, Halil Şahan, Feyza Hepçilingirler ve Kemal Varol'un yer aldığı jüri üyeleri de birer konuşma yaptı. Jüri üyeleri, Yusuf Atılgan ile olan anılarını, onun tarzının kendilerine olan etkilerini, kendi kitaplarından Manisa'yı anlatan bölümler hakkında konuşurken, Yusuf Atılgan'ın oğlu Mehmet Atılgan da yaşadıkları evin müze olması fikrini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, konuşmasında şunları söyledi: 'Yusuf Atılgan, bu şehrin en önemli kültürel miraslarından biridir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sanatçılarımızın isimlerini yaşatmalıyız. Çünkü bir kent, kültürle kent olur. Bu nedenle Yusuf Atılgan Roman Ödülü'nü vermeye karar verdik. Önümüzdeki dönemde İlhan Berk Şiir Ödülleri'ni de açıklayacağız. Yusuf Atılgan Müzesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İsteriz ki Manisa'nın değeri olan Yusuf Atılgan'ın bir müzesi olsun ve yaşasın.'

Törende, yarışmanın kazananı Gönül Çatalca ve Seçici Kurul Özel Ödülü sahibi İnci Aral, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ahmet Ata Temiz, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Yusuf Atılgan'ın oğlu Mehmet Atılgan tarafından ödüllerini aldı. Özel ödülünü almak üzere sahneye çıkan İnci Aral, Manisa'da geçirdiği yıllarından söz ederek teşekkür etti. Birinciliği kazanan Gönül Çatalca ise konuşmasında, 'Değerli yazar Yusuf Atılgan yaşamaya devam edecek. Bu projeyi başlatan rahmetli başkanımız Ferdi Zeyrek'e ve projeyi devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.