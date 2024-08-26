2024 Paris Olimpiyatları'nda elde ettiği gümüş madalya ile büyük bir başarıya imza atan milli atıcımız Yusuf Dikeç, sosyal medya üzerinden annesiyle paylaştığı bir fotoğrafa gelen çirkin yorumlarla karşılaştı. Dikeç, yorumlara verdiği yanıtla hem annesine hem de ülkesine sahip çıktı.

Gelen yorumlar şok etti

Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabında annesiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Ancak, bu fotoğraf bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Bazı yorumlar, “Maalesef rezil olduk dünyaya,” “Avrupa'ya küçük düştük,” “Bizi Arap sanacaklar” gibi aşağılayıcı ifadeler içeriyordu. Bu yorumlar, hem Dikeç’in hem de annesinin hedef haline gelmesine neden oldu.

Zübeyde Hanım örneği

Yusuf Dikeç, gelen eleştiriler karşısında Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın fotoğrafını örnek göstererek yanıt verdi. Şöyle konuştu:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, Zübeyde Hanım’ın fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak.”

Dikeç, annesinin başörtülü olması nedeniyle hedef alındığını belirterek, bu tür eleştirilerin ülkesinin ve kendisinin başarılarını gölgelemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, "Annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez," ifadelerini kullanarak, milliyetçilik ve aile değerlerine olan bağlılığını ifade etti.

Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanarak dünya çapında tanınan bir sporcu haline geldi. Atış esnasında sergilediği sakin ve kendine güvenen tavır, Elon Musk gibi ünlü isimlerden de ilgi gördü. Ancak, bu uluslararası başarı, sosyal medya platformlarında bazı olumsuz yorumları engelleyemedi.

Yusuf Dikeç’in annesiyle ilgili yorumlara karşı verdiği yanıt, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çoğu kullanıcı, Dikeç’in haklı tepkisini destekleyerek, eleştirilerin aşırı ve aşağılayıcı olduğunu belirtti.