Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda eli cebindeki pozuyla dikkat çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, sosyal medyada viral olduktan sonra özel hayatı ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Astronomik iş teklifleri aldığını belirten Dikeç, “2 yıl önce atıcılığı bırakma noktasına gelmiştim” diyerek, kariyerinin dönüm noktasını anlattı.

Olimpiyat madalyası ve sosyal medya yükselişi

Dikeç, hayatında büyük bir değişiklik olmadığını, sadece tişörtünün değiştiğini ve olimpiyat madalyasının eklenmiş olduğunu vurguladı. Sosyal medyada popülerliği, kendisinin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzelliklerini paylaşmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Sağlık sorunları ve zorluklar

Kariyerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Dikeç, göz sağlığı nedeniyle atıcılığı bırakma noktasına geldiğini ve tedavi sürecinde yaşadığı sıkıntıları paylaştı. "Gözlükle devam ettim ve bu madalya çıktı" diyen Dikeç, atıcılığın sadece bireysel değil, ekip işi olduğunu vurguladı.

'Başarımız gençlere ilham olacak'

2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefini yineleyen Dikeç, genç sporculara motivasyon olması gerektiğini belirterek, "Bizim başarımız, gençlere ilham olacak. Daha fazlasını başaracaklarına inanıyorum" dedi.