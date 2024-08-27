Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde Türkiye’ye madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu ikonik hareket, sosyal medyada geniş yankı buldu ve Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da atıcılık sporuna olan ilgiyi arttırdı.

Aydınlı atıcılık sporu meraklısı Hakan Başlık, Yusuf Dikeç’in bu performansının özellikle gençler arasında atıcılık sporuna olan ilgiyi büyük ölçüde artırdığını belirtti. Hakan Başlık, "Uzun yıllardır atıcılık sporu ile ilgileniyorum. Yusuf Dikeç’in Paris 2024’teki pozu viral olduktan sonra, poligonlarda yoğun bir ilgi gözlemledik. Bu poz, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde atıcılık sporuna duyulan ilgiyi yeniden canlandırdı," dedi.

Başlık, ayrıca bu artan ilginin Türklerin milli sporlarından biri olan atıcılığa olan bağlılığı güçlendirdiğini ifade ederek, spora yönelik bu tür ilginin artmasının önemli olduğunu vurguladı.