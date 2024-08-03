Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyduğunu belirtti. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bu büyük başarı coşkuyla karşılandı.

"Mutluyum, gururluyum"

Hanife Dikeç, AA'ya yaptığı açıklamada, oğlunun başarısını televizyondan izlediğini ve mutluluğunu paylaştığını ifade etti. "Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım. Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum" dedi.

"Yarışmadaki gibi sakindi"

Yusuf Dikeç’in ablası Yüksel Dikeç de kardeşinin başarısından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirtti. "Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık. Televizyonda izledik müsabakalarını, ben ondan daha çok heyecanlıydım. İnşallah Kahramanmaraş'a gelmesini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Poligon projesi

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Dikeç’in ailesini evinde ziyaret ederek, "Göksun Belediyesi olarak Yusuf Dikeç'in adının verileceği atış poligonu yaptırmak istiyoruz. Hemşehrimiz Dikeç'in başarısıyla gurur duyduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza proje hazırlayacağız ve en kısa zamanda bir atış poligonu yaptıracağız" diye konuştu.