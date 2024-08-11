Milli sporcu Yusuf Dikeç'in sıra dışı atış tekniği ve geç yaşta kazandığı olimpiyat madalyası, atıcılık sporuna olan ilgiyi artırdı. Lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı ekipmanlar kullanmadan bir eli cebinde atış yapabilen Dikeç, bu spora geç başlamış ve 51 yaşında olimpiyat madalyası kazanmıştır. Bu etkileyici başarı, Türkiye'de havalı tabanca sporuna olan ilgiyi özellikle Elazığ ve Kayseri'de önemli ölçüde artırdı.

Kayseri'de atıcılık sporu popüler hale geldi

Kayseri'de 10 yaşından 70 yaşına kadar birçok vatandaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ulaşarak havalı tabanca sporuna ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar antrenörü Mehmet Avcı, bu sporun Kayseri'de 5 yıldır yapıldığını ve milli sporcular yetiştirildiğini belirtti. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın olimpiyat derecelerinin ardından sporun popülerliği artmış durumda.

Avcı, "Yusuf Dikeç'in başarısı ve yaşının bu spora olan ilgiyi iki katına çıkardığını görüyoruz. 30 aktif sporcumuz vardı ve talep oldukça yüksek. Yusuf Dikeç'in başarısı, bu sporun geniş bir yaş aralığında yapılabileceğini gösterdi" dedi.

Olimpiyat sonrası sporcu sayısında büyük artış

Elazığ'da havalı tabanca sporuna olan ilgi, Yusuf Dikeç’in başarısı ile önemli bir artış yaşadı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, şehirdeki spor komplekslerinin ve poligonların önemi vurguladı. 30 yıldır bu branşta antrenörlük yapan Ahmet Nudayi Oğraş, Elazığ'daki sporcu sayısının olimpiyat sonrası yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdiğini ifade etti.

Geleceğin şampiyonları şekilleniyor

Genç sporcular, Yusuf Dikeç’i örnek alarak havalı tabanca sporuna yöneliyor. 12 yaşındaki Yahya Musab Tokatlı ve 16 yaşındaki Berrin Bozan, Dikeç’in olimpiyat başarısından ilham aldıklarını belirtti. Gençlerin spor salonlarına ve poligonlara gösterdiği ilgi, Türkiye’de havalı tabanca sporunun geleceği için umut verici bir tablo çiziyor.