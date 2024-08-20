Olimpiyatlarda ekipman kullanmadan gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonik pozuna ilişkin patent başvurusu yapıldı. Başvuru, 10 Ağustos tarihinde Türk Marka ve Patent Kurumu'na gerçekleştirildi. Ancak, başvuruda şahıs veya şirket adı belirtilmedi. Bu durum, Patent Marka Vekilleri Derneği tarafından yapılan açıklamada dikkat çekici bir şekilde vurgulandı.

İkonik poz sosyal medyada gündem oldu

Dikeç'in bu pozunun sosyal medyada büyük yankı uyandırarak Elon Musk'tan Cem Yılmaz'a kadar birçok ünlü tarafından paylaşıldığı biliniyor. Pozun ticari amaçla kullanılması yönündeki çeşitli girişimler, dernek tarafından endişeyle karşılandı.

Patent marka vekilleri derneği uyardı

Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner, görselin ticari amaçla kullanılmasının hem maddi hem de manevi zararlar doğurabileceğine dikkat çekti. Kişisel görüntülerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altında olduğunu belirten Yalçıner, izinsiz kullanımın hukuki ve cezai sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Dikeç’in bu ikonik pozunun, çeşitli tişört baskıları ve animelerde yer alması üzerine uzmanlar, bu kullanımın hukuki sonuçlarına dair uyarılarda bulundu. Başvurunun ardından, bu görselin yasal zeminde nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor.