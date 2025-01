Paris Olimpiyatları’nda kazandığı gümüş madalya ile tüm dünyada dikkat çeken Milli Atıcı Yusuf Dikeç, başarılarını farklı bir alanda taçlandırdı. Eddie Redmayne, Lashana Lynch ve Úrsula Corberó gibi ünlü isimlerin rol aldığı "The Day of The Jackal" dizisinin tanıtım fragmanında görüntülenen Dikeç, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hangi platformda yayınlanıyor?

Frederick Forsyth'in aynı adlı romanından uyarlanan ve İngiltere ile ABD’de geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Peacock, İngiltere’de ise Sky platformlarında izlenebiliyor.

Dizi konusu

"The Day of The Jackal", acımasız bir suikastçının İngiliz istihbaratı ile girdiği ölümcül mücadeleyi konu alıyor. Yusuf Dikeç’in dizide rol almaması ancak tanıtım fragmanında yer alması dikkatleri üzerine çekti.