Sosyal medyada sıkça gündem olan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, haziran ayında yaptığı açıklamalarla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Maymun Çiçeği virüsü için acil durum ilan etmesinin ardından, Güney'in bu konuda yaptığı öngörüler ve UFO'larla ilgili iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni bir virüs çıkacağını iddia etmişti

Yusuf Güney, haziran ayında Eser Yenenler’in programına katıldığında, "Önümüzdeki 3-4 ay içinde, kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bu konuda endişeliyim ve bu tür uyarılara dikkat edilmesini bekliyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Maymun Çiçeği virüsü için acil durum ilan etmesi, Güney’in bu öngörülerinin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Güney’in tahminlerinin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda çeşitli yorumlar yaptı.

"Sahte bir savaş çıkacak"

Güney'in açıklamaları sadece sağlık konularıyla sınırlı kalmadı. Şarkıcı, NASA'nın paylaştığı UFO görüntüleri hakkında da dikkat çekici yorumlarda bulundu. Güney, "Dünyaya geleceklerini söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Bir de gerçekleri değil, sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılarla ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım." şeklinde konuştu. Bu iddialar, sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı ve kullanıcılar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Yusuf Güney'in açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, Güney'in öngörülerini tartışırken, bazıları bu açıklamaları tamamen spekülasyon olarak nitelendirdi. Diğer yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Güney’in tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor.