Yusuf Güney’in "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" açıklamaları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güney'in şaşırtan tahmini

Yusuf Güney, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, önümüzdeki 3-4 ay içinde "hayvanlardan bulaşacak bir virüs"ün geleceğini öngörmüştü. Şarkıcı, söz konusu virüsün kuş gribine benzer bir grip olduğunu ve hayvansal gıdalardan bulaşabileceğini ifade etmişti. Bu tahminler, DSÖ’nün maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklamalarıyla çakışınca, Güney’in öngörüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada tepkiler

Yusuf Güney’in programdaki tahminleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden gündeme taşındı. Kullanıcılar, Güney’in öngörülerine dair yorumlar yaparak, "artık inanacağım", "bu adam ciddi zeki biri" gibi ifadelerle destek verdiler. Güney’in tahminlerinin doğru olabileceğine dair yorumlar, ünlü şarkıcının öngörülerine olan güveni artırmış gibi görünüyor.

Güney’in sosyal medya paylaşımı

DSÖ'nün maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklamalarının ardından, Yusuf Güney sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Güney, "Sizlere bahsettiğim konu buydu sevgili kardeşlerim. Sağlığınıza çok dikkat edin. Fuzuli harcama yapmayın! Gelecekte olacak her şeye hazırlıklı olun. Yaradan bizim." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, maymun çiçeği ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Memişoğlu, "Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" şeklinde bir açıklama yaptı ve halkı bu konuda endişelenmemeye çağırdı.