Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılına dair öğretmen adayları için önemli bir açıklama yaptı. Tekin, her yıl uygulanan KPSS'nin yerine yeni bir sınav sisteminin getirileceğini duyurdu. Bu sistemde öğretmen adayları, “Akademi Giriş Sınavı” (AGS) ile öğretmenlik için başvurabilecek. AGS, 13 Temmuz 2025’te ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ve adaylar bu sınavın sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne giriş hakkı kazanacak. Akademide tamamlanan eğitimin ardından ise öğretmen adayları göreve başlayabilecek.

AGS ile KPSS arasındaki farklar

Yusuf Tekin, yeni sistemin en önemli farklarından birinin, AGS sınavının içeriğiyle ilgili olduğunu belirtti. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan müfredatın sınavın bir parçası olacağı açıklandı. Ayrıca, mülakatlarla ilgili tartışmalara da değinen Tekin, mülakat performanslarının sıralamada değişikliğe neden olabileceğini ancak bu değişikliklerin çok büyük olamayacağını vurguladı.

Özel okul ücretleri ve LGS düzenlemeleri

Tekin’in açıklamalarına göre, özel okul ücretlerinde de düzenlemeler yapılacak. LGS sınavının içeriğiyle ilgili ise çalışmalar sürüyor. Bakan Tekin, okullarda yılbaşı kutlamaları ve mezuniyet törenleri konusunda da açıklamalar yaptı. Ailelerin maddi külfet altına girmemesi için bazı düzenlemeler yapılacağını belirten Tekin, mezuniyet törenlerinin okullarda yapılacağını ancak baloların yasaklanmadığını ifade etti