“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamındaki yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onayına sunuldu. Bakan Tekin, dün itibarıyla müfredatı resmen onayladı.

Eğitimcilerden Tepki | 'Fikrimiz Alınmadı'

Yeni müfredat, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin seyreltildiği, laik ve bilimsel eğitimin geriye çekildiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, müfredat hazırlanırken eğitimcilerin görüşlerine yer verilmediğini belirterek, durumu protesto etti. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen temsilcileri, müfredatın yürürlüğe girmesinin ardından yargıya başvuracaklarını açıkladı.

Bakan Tekin'den Eleştirilere Yanıt

Bakan Tekin, yeni müfredatla ilgili eleştirilere şu yanıtı verdi: “Bunlara aldırmadan, bu tür eleştirilere çok fazla prim vermeden yolumuza devam etmemiz lazım ki 1987’de Turgut Özal’ın, 1970’li yıllarda Erbakan Hoca’nın ve 1940’lı yıllarda Nuri Demirağ’ın hayali hayata geçebilsin.”

Kademeli Uygulama Başlayacak

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren kademeli olarak uygulanacak. Okulöncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlanarak yeni müfredat hayata geçirilecek.

Eğitimcilerin Mücadele Mesajı

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, yeni müfredatın kabul edilemez olduğunu ve mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

"Eğitimin anayasası"

Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay süreci bir filme benzeterek “Yapımcı ve yönetmen siyasi iktidar, oyuncu Milli Eğitim Bakanlığı. Konu müfredat, oyunculuklar berbat” dedi.

Müfredatın meşruiyetinin olmadığını belirten Özbay “Göstermelik fikir alma süreci tamamlandı. Kendileri açısından perde kapanmış olabilir ama bu perdeyi aydınlığa açmak bizim boynumuzun borcudur. Bu insanlar anayasayı da tartışıyor. Müfredatlar eğitimin anayasasıdır. Müfredatta toplumun itirazını dikkate almayanlar anayasada neler yaparlar?” değerlendirmesinde bulundu.

Özbay yeni müfredatı, anayasa ve Milli Eğitim Kanunu çerçevesinde inceleyerek laik, çağdaş, kamusal ve bilimsel eğitime aykırı ifadeleri ve içerikleri yargıya taşıyacaklarını kaydetti. Bir heyet oluşturduklarını belirten Özbay, en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Siyasi partilerin tepkisinin yetersiz kaldığına işaret eden Özbay, “Yarın anayasada geniş kesimlerin haklarını yok saydıklarında da birkaç söylemle yetinecek miyiz? Bu, eğitim aracılığı ile ihanet projesidir. Siyasi iktidar öğretmeni kendi memuru yapmak, öğrenciyi de kendi ideolojisinde şekillendirmek istiyor” diye konuştu.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da milli eğitim müfredatının anayasa gibi önemli olduğuna dikkat çekti. Irmak, “İnsanların bugün itibarıyla yüzde 50’si, 60’ı gerici müfredata ‘Hayır’ diyor ve bakanlık bunun karşısında ısrar ediyor. Bu ısrar, turnusol kâğıdı gibi niyetlerini ortaya çıkardı. Ortak mücadele cephesi oluşturacağız ve mücadele programımızı açıklayacağız” dedi.