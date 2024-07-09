Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) 2023 burs programı kapsamında, bursiyerlere özel olarak 'Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri' düzenlendi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve yurt dışına gitmeye hak kazanan 563 bursiyer öğrenci katıldı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu salondaki herkes bu ülkeye hizmet edecek, bu ülkeye katkı verecek; buna yüzde 100 inanıyorum. Sizin bu misyonu yerine getirebilmeniz için bakanlık olarak üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

'İyi niyetli bulmuyorum'

Ardından bursiyerlerin çalışma alanlarına değinen ve bir konudan çok rahatsız olduğunu kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Arkadaşımız sosyoloji çalışacak, diyelim ki İngiltere'de doktora yapıyor ve Türkiye'deki etnik ve dini azınlıklarla ilgili doktora tezi yapıyor. Buna karşıyım. Türkiye'de bu kadar akademisyen var; Türkiye'deki akademisyenler sosyoekonomik, etnik, dini, ideolojik bu yapılarla ilgili çalışabilirler. Yurt dışına gönderdiğimiz kişinin, bulunduğu üniversitede Türkiye'yle ilgili bir çalışma yapmasını da açıkçası çok iyi niyetli bulmuyorum. O yüzden de gönderdiğimiz arkadaşlara yurt dışındayken Türkiye'yle ilgili çalışma yapmamaları yönünde talimat veriyoruz. Amacınız Türkiye ile ilgili çalışma yapmak değilse, başka amaçlarınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor."

Yusuf Tekin kimdir?

Erzurum’un Tortum ilçesinde 1970’te doğan Tekin, ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü 1994’te bitiren Tekin, mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladı.

Siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997’de yüksek lisans ve 2002’de doktorasını tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Söz konusu fakültede 2007’ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl Siyaset ve Sosyal Bilimler (Siyasal Hayat ve Kurumlar) alanında doçent oldu.

2009 yılına kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde çalıştıktan sonra, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne atandı.

Öğretim üyeliği süresince bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, bu görevinde de üniversitelerle üniversite gençliği ve gençliğin sorunları konularında ortak projeler hayata geçirdi.

2013’te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Müsteşarlığı süresinde de YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. 2015-2018 yılları arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini de yürüttü.

Yeni hükümet sistemi ile birlikte müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğü görevine başladı.

Tekin, rektörlük görevini yürütürken 4 Haziran 2023 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.

Fethi Fahri Kaya kimdir?

1970 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Meslek hayatına Ordu’da öğretmen olarak başlayan KAYA, okul yöneticiliği İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çeşitli yöneticilik görevleri ile Millî Eğitim Bakanlığında Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Vekilliği yapmıştır.

2017 yılında TRT’de başladığı Genel Müdür Yardımcılığı görevi dahilinde Eğitim Hizmetleri, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bölge Müdürlüklerinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Çalışma hayatı boyunca on binden fazla öğrencinin Türk Dünyası ülkelerine gönderildiği öğrenci değişim programını yönetmiş, “2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir” projesinin eğitim ayağını organize etmiş, TRT’de ise başta Balkanlar, Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Türk coğrafyası ülkeleri olmak üzere 130 dan fazla ülkedeki basın çalışanları için eğitim programları düzenlemiş, Gönül Coğrafyasında iş birliği tesis etmek amacıyla Türkî Cumhuriyetlerdeki basın kurumları ile ortak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Görevde bulunduğu kurumlarda ülkemiz açısından güvenlik sorunu oluşturan konularda fiili görevler üstlenmiştir. 10 Ağustos 2023 tarihinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Fethi Fahri Kaya eğitim çalışmaları yanında, personel yönetimi, yurtdışı proje yönetimi ve basın alanında birçok çalışmalar yapmıştır.