Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray'a şartlı olarak "evet" dedi.

Öncelik Avrupa'da

Öğrenilen bilgilere göre, Yusuf Yazıcı'nın önceliği, kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek. Ancak, transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona erene kadar Avrupa'da bir kulüple anlaşamazsa, Galatasaray ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkarak 12 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Bu başarılı performansı, Lille'in lig şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. Yazıcı'nın Avrupa'daki hedefleri gerçekleşmezse, Galatasaray'da forma giymesi ve Türk futboluna geri dönmesi bekleniyor. Bu gelişme, Galatasaray taraftarları için heyecan verici bir transfer olabilir.