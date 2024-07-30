Yusufeli ilçesi, 153 yıllık tarihinde 7. kez taşınarak, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı nedeniyle yeni bir yerleşim yerine geçti. Barajın tamamlanmasının ardından vatandaşlar, modern konutlarda yeni yaşamlarına uyum sağladı.

Yeni yerleşim alanına geçiş

Artvin’in Yusufeli ilçesi, Yusufeli Barajı'nın inşası nedeniyle 7. kez taşınarak yeni bir yerleşim yerine geçti. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, ilçenin eski merkezi ve çevresindeki köyleri sular altında bıraktı. Bu kapsamda, yaklaşık 2 yıl önce yeni konutlara göç eden halk, modern yaşam alanlarına alışmaya başladı.

Modern konutlarla yeni başlangıç

Yeni yerleşim yerlerinde yaşamaya başlayan Yusufelililer, modern evlerinin ve düzenli iş yerlerinin memnuniyetini dile getiriyor. İşletmeci Akif Korucu, eski ilçeye kıyasla yeni bölgenin daha düzenli ve gelişmiş olduğunu belirterek, “Eski anılarımızı geride bırakarak burada daha güzel bir yaşam kurduk,” dedi. Mehmet Kaba ise eski ilçeyi özlese de yeni yerleşim alanının modern olanaklarla dolu olduğunu ifade etti.

Yeniliklerle gelen memnuniyet

Yusufelililer, yeni evlerinin konforundan memnun. Melek Dağcı, “Villa tipi evlerimiz oldu ve yeni komşularımızla daha iç içeyiz. Evlerimizden oldukça memnunuz,” dedi. Çevreli köyünden Betül Ardıç Aykan ise, “Yeni mahallemizde göl manzarası ve bahçelerimiz var. Eski köyümüze göre daha düzenli ve yakın bir yaşam alanı sunuyor,” diye ekledi.