Türkiye’nin ilk ve tek sokak hayvanları vakfı Yuvaloji, sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklara ve patili dostlara umut olmaya devam ediyor.

Çocukların emeği, hayvanlara sevgi

Yuvaloji Vakfı’nın en anlamlı projelerinden biri, yetiştirme yurtlarındaki çocuklar tarafından hazırlanan el emeği magnetler. Çocuklar hayal güçlerini ve sevgilerini bu küçük sanat objelerine yansıtırken, vakıf ürünleri bağışçılara teşekkür hediyesi olarak sunuyor.

Vakıf mesajını şöyle özetliyor:

“Destekleriniz sadece bir magnetle sınırlı değil; bir çocuğun gülümsemesinde, bir hayvanın güvenli yuvasında hayat buluyor.”

Mama geliriyle ameliyathane, burs ve barınak desteği

Yuvaloji markasıyla üretilen kedi ve köpek mamaları, sokak hayvanları için gerçek bir yaşam hattı oluşturuyor. Satışlardan elde edilen gelir, doğrudan vakfın projelerine aktarılıyor.

Türkiye genelinde belediyelere ait barınaklara modern ameliyathaneler kazandırılıyor,

Veteriner fakültesi öğrencilerine burs desteği sağlanıyor,

Vakfın amacı, hayvanları beslemenin ötesinde sürdürülebilir bir hayvan refahı modeli yaratmak.

Engelli Dostlar Kasabası: Umudun yeni adresi

Yuvaloji Vakfı, Urla’da “Engelli Patili Dostlar Kasabası” kurmayı hedefliyor. Bu özel proje, engelli çocuklar ve engelli hayvanların birlikte yaşayacağı bir dayanışma alanı olacak.

Ayrıca vakıf, Söke Belediyesi iş birliğiyle Engelli Kedi Kasabaları projesini de hayata geçirdi.

"Kalbinde patili dostları taşır!"

Yuvaloji Vakfı’nın sloganı, yaptığı çalışmaların özünü özetliyor:

Her mama kutusu, her magnet, her destek; sokakta yaşayan bir cana sıcak bir yuva, bir çocuğa ise umut dolu bir gelecek anlamına geliyor.