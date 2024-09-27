Çeşme Belediyesi, çocukların güvenli ve modern eğitim ile oyun alanlarına kavuşmasını sağlayacak olan “Yuvamız Çeşme” projesini Reisdere ve Ovacık’ta hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Lâl Denizli, bu projeyle çocuklara en iyi koşullarda eğitim sunmayı hedeflediklerini vurguladı. "Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen “Yuvamız Çeşme” projesi, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almasını ve sosyalleşmesini desteklemek amacıyla tasarlandı. İlk etapta Reisdere ve Ovacık'taki yuvalar faaliyete geçecek.

Modern Mimari ile Tasarlanan Güvenli Alanlar

Yuvamız Çeşme Ovacık ve Yuvamız Çeşme Reisdere projeleri, her biri 155 metrekarelik kullanım alanına sahip ve 33 çocuğun eğitim alabileceği yuvalar olarak planlandı. Proje kapsamında, iki geniş sınıf, öğretmen odası, çocuk ve yetişkinler için tuvaletler ile bir mutfak yer alıyor. Ayrıca, hobi bahçesi ve çocuk parkının bulunduğu alanlar, 3-5 yaş arasındaki çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği, eğlenerek öğrenebileceği modern ve ferah bir ortam sunuyor.

Çocukların Geleceği İçin Önemli Bir Adım

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, çocukların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan bu yuvaların gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. "Yuvamız Çeşme ile çocuklarımıza en iyi koşullarda eğitim ve oyun alanları sunmayı amaçlıyoruz. Her ayrıntıyı titizlikle düşünerek tasarladığımız bu yuvalar, onların güvenle büyüyebileceği, öğrenme ve sosyalleşme süreçlerine katkı sağlayacak özel alanlar olacak" diyerek projeye duyduğu güveni dile getirdi.