Yeni sezona Mustafa Reşit Akçay liderliğinde başlayan Karşıyaka Selçuk Yaşar Tesisleri’nde kamp hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Karşıyaka altyapısından yetişen, geçen sezon Elazığspor ile şampiyonluk yaşayıp tekrardan yuvaya dönen defans oyuncusu Metin Peker ise şu ifadelerini kullandı: Geçen sene ayrılık benim beklenmedik oldu. Çok üzülmüştüm ayrıldığım için ama Elazığ’da oynamam benim için kendimi kanıtlama fırsatı oldu. Benim için iyi bir sezon geçti. Tekrar şampiyonluk yaşayıp buraya döndüğüm için de ayrı mutluyum. 17 yaşımda buraya geldim ve 14 senedir bu kulübün içerisindeyim. Kulübe asla bir kırgınlığım yok burası benim evim.

Şampiyonluk için sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Peker,” Yeni hocamız ile birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Şu an bir alışma süreci var yeni oyuncular geliyor ve gidiyor. Bu sıra daha çok fiziksel antrenmanlar yapıyoruz. Bir etapta ise daha çok taktik idmanlarına ağırlık vereceğiz. Hocamız çok kariyerli ve bu süreçte biz de onun bu tecrübelerinden faydalanmaya çalışacağız. Tabii ki bu olay sadece iyi takım kurmakla olmuyor. Başarılı olmak için daha çok aile ortamını benimsemeniz gerek" diye aktardı.

Bu yıl hedef şampiyonluk

Play-Off şanssızlığını kırmak istediğini ve işi şampiyonlukla bitireceklerini söyleyen stoper Metin Peker,” Ben burada 2 yıl Play-Off oynadım ve biri finalde penaltılarda diğerinde de yarı finalde kaybetmiştik. Benim için zor süreçlerdi. Benim için de hepsi birer tecrübe oldu burada yaşadıklarım da Elazığ ile şampiyon olmam da. Önümüzde uzun bir süreç var artık işi Play-Off’a taşımak istemiyoruz, biz direkt şampiyon olmak istiyoruz.