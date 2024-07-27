Yüz Gerdirme Ameliyatı Kabusu Oldu

İstanbul'da bir özel hastanede yüz gerdirme ameliyatı geçiren Hülya K., beklenmedik komplikasyonlarla karşılaştı. 54 yaşındaki kadının ameliyat sonrası yaşadığı ağır enfeksiyon ve gözündeki et çıkması, hayatını kabusa çevirdi. Yaşanan olayın ardından doktor hakkında suç duyurusunda bulunulurken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Hülya K., 3 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'da bir özel hastanede 85 bin lira karşılığında yüz gerdirme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası doktor, Hülya K.'ye ilaçlarını düzenli olarak kullanmasını ve en fazla bir hafta içerisinde tamamen düzeleceğini taahhüt etti. Ancak, bu sürecin ardından Hülya K., şiddetli bir enfeksiyon geçirmeye başladı. Enfeksiyon belirtileri olarak gözünden akıntılar gelmeye başladı ve sağlık durumu hızla kötüleşti.

Hülya K., enfeksiyonun ilerlemesi ve gözünde et çıkması üzerine doktoruyla tekrar iletişime geçti. Doktor, ilaçlarını kullanmaya devam etmesini önerdi ve enfeksiyonun geçeceğini belirtti. Ancak, zamanla tedavi sürecinde yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle farklı doktorlara başvurdu. Çoğu doktorun ameliyatı düzeltemediğini ve tedavi için yüksek ücretler talep ettiğini öğrendi. Tedavi edilemeyen bu durum, Hülya K.'nın hayatını olumsuz etkiledi.

Hülya K., hastanedeki yetkililerle görüştü ve yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yüzünde kalıcı hasar oluştuğunu, konuşmada zorluk çektiğini ve sosyal yaşantısının olumsuz etkilendiğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacağını açıkladı. Hastane yetkilileri, benzer şikayetler aldıkları için doktorun görevine son verdiklerini bildirdi.

Hülya K., yaşadığı mağduriyet sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'ndan istenecek rapor ile durumun belgelenmesi sonrası doktor hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma süreci, doktorun sorumluluğunun belirlenmesi ve mağduriyetin giderilmesi için devam edecek.