Yapay zeka tabanlı teknoloji, yüz sıcaklığı analiziyle çeşitli hastalıkların erken teşhisini sağlama potansiyeline sahip.

Çinli araştırmacılar, 2,800 katılımcının termal yüz fotoğraflarını çekerek bu yöntemi geliştirdiler. Burun ve yanakların yaşlandıkça soğuduğunu ortaya koyan çalışma, ThermoFace adı verilen bu yeni yöntemin metabolik hastalıkların teşhisinde etkili olduğunu gösterdi.

Özellikle göz çevresindeki sıcaklık artışının iltihaplanma ile ilişkili olduğu belirlendi. Jing-Dong Jackie Han liderliğindeki ekip, ThermoFace'in hastalıkları tespit etmede kan örneği gibi invaziv yöntemlere gerek kalmadan sadece yüz sıcaklığını kullanabileceğini vurguluyor. Bu yöntemin ilerleyen dönemde uyku bozuklukları ve kalp hastalıklarının teşhisinde de kullanılması planlanıyor, umut verici sonuçlar ise hastanelerde rutin uygulama olabileceğini gösteriyor.