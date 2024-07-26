Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, önümüzdeki haftalarda hizmete girecek olan beş adet yüzde 100 elektrikli otobüsün test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yalım, ‘’Araçlarımızı test ettik, kendim şahsen de kullandım. Araçlarımız son derece harika ve iç dizaynıyla mükemmel durumda. 41 kişinin aynı anda oturabileceği, ayaktaki vatandaşlarımızla birlikte 180 kişinin binebileceği konforlu ve güvenli araçlarımız yakında yollarda olacak’’ diye konuştu.

Uşak'a çevre dostu ulaşım sistemi

Başkan Yalım sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki haftalarda hizmete girecek bu otobüslerimizle şehrimizde sürdürülebilir ve çevre dostu bir ulaşım sistemi kurmayı hedefliyoruz. Hastane istikametine gidecek vatandaşlarımız ve üniversite istikametine gidecek öğrencilerimiz ücretsiz yolculuk yapabilecek.”