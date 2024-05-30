İSTANBUL (AA) - Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, daha iyi bir yarının ayçiçek tarımındaki kaynakların daha iyi kullanılarak verimliliğin artırılması anlamına geldiğini belirterek, "Bu anlayışla 'Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'ne başladık ve dört yıldır Türkiye'nin en önemli ayçiçek üretim merkezlerinde üretici çiftçilerle buluşuyoruz." dedi.

"Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi" kapsamında geliştirilen YDM 2239 tohumunun tanıtımı düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Toplantıda, Yudum'un, Tohum Derneği işbirliğiyle 2021'de başlattığı "Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi"nde verimli ve ülke iklim şartlarına dayanıklı yerli ayçiçek tohumu YDM 2239'un tescil ettirildiği ve çiftçilerin kullanımına sunulduğu duyuruldu.

Yudum ve Tohum Derneği, 2021'de yüksek verimli yerli ayçiçeği tohumu geliştirmek ve çeşitliliği artırmak amacıyla, her yıl Türkiye'nin önemli ayçiçek üretim merkezlerinde, sırasıyla Trakya, Konya, Adana ve 2024'te Eskişehir'de deneme ekimleri yapıldı.

Projeye dahil olan önder çiftçilerin yer aldığı bir çiftçi ağı oluşturuldu, bu ağda yer alan çiftçilere tohum desteği yanı sıra yüz yüze eğitim ve teknik uygulama desteği de sağlandı.

YDM 2239 ismi verilen tohumun Trakya, Konya ve Adana'daki deneme alanlarında ekimi yapıldı. Hasat sonrasında yapılan analizlerde verimlilik ve yağ oranı açısından YDM 2239 en üst sırada yer aldı. Konya'daki denemelerde YDM 2239'un verimliliğinin dekarda 235 kilograma kadar çıktığı görüldü. Yağ oranında da yüzde 45'i yakalayan bir çeşit oldu. Bu yeni tohumun hem sulanan alanlarda hem de kuru ekimde verimli olması en önemli özelliği olarak öne çıkıyor.

Hastalık ve zararlara karşı toleransının çok yüksek olması, YDM 2239'un bir başka özelliği olarak belirtildi. Bu sayede sene içerisinde gelişebilecek olağanüstü durumlara karşı daha dirençli bir ürün elde ediliyor. Tohumdan elde edilen ayçiçeği kafasının, diğer çeşitlere göre eğik olması güneş yanığı ve kuş zararına karşı önemli bir avantaj sağlıyor. YDM 2239'un, fiyat açısından da diğer çeşitlerden daha uygun olması sebebiyle çiftçiler tarafından tercih edileceği öngörülüyor.

- "Daha iyi bir yarının keşfinin mümkün olabileceğine inanıyoruz"

Toplantıda konuşan Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, "Yudum olarak daha iyi bir yarının keşfinin mümkün olabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha iyi bir yarının ayçiçek tarımındaki kaynakların daha iyi kullanılarak verimliliğin artırılması anlamına geldiğini aktaran Balazadeh, "Bu anlayışla 'Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'ne başladık ve dört yıldır Türkiye'nin en önemli ayçiçek üretim merkezlerinde üretici çiftçilerle buluşuyoruz." diye konuştu.

Balazadeh, sektörde bir ilk olarak kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle kıymetli bir projeyi hayata geçirdiklerine dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeni yerli tohum çeşidi YDM 2239'un tescilini alarak Türk çiftçilerinin kullanımına sunduk. 2021'den beri projeye dahil olan önder çiftçiler ile toplam 23 çeşit tohum denemesi yaptık. Her hasat dönemi sonunda alınan mahsullere analiz yaptık. Analizler sonunda çimlenme, yağ oranı, dekar başına verim gibi parametreler açısından en verimli olan YDM 2239'un tescilini almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca yerli tohumu çiftçinin gündemine getirmeyi de başardık. Bundan sonra yerli tohum çeşitlerimizin tanıtımına da devam edeceğiz. Hedefimiz verimliliği ve dolayısıyla da yerli üretimi artırmak."

Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya da YDM 2239 çeşidinin yerli üretimin artışına destek olacağını vurguladı.

Kaya, Savola Gıda Türkiye ile yürüttükleri "Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi"nin, Türkiye'deki ayçiçeği üreticilerine ve ülke tarımına önemli katkı sağladığının altını çizdi.

Projenin ilk yılında bir çiftçi ağı oluşturduklarını belirten Kaya, "Her yıl güçlenen çiftçi ağında şu anda toplam 1000 çiftçi bulunuyor. Çiftçi ağına Trakyalı, Konyalı, Adanalı ve bu sene de Eskişehirli çiftçiler dahil oldu. Çiftçilere yüz yüze eğitim ve teknik uygulama ve yerli tohum desteği vermeye devam ediyoruz. Sektörün lideri Savola Gıda Türkiye ile yerli ayçiçeği üretimini artıracak bu projede işbirliği yapmaktan ve YDM 2239'u Türk tarımına kazandırmaktan dolayı mutluyuz." şeklinde konuştu.



