Kiralara getirilen yüzde 25 sınırlamasının 1 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte emlak piyasasında tedirginlik hakim. Yeni dönemde kiraların nasıl belirleneceği ve ne kadar artacağı merak konusu olurken, kiracılar zamların altında ezilmemek için ev arayışına başladı.

Emlakçılar: Ev var ama fiyatlar yüksek

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla göre kiraların yüzde 5-10 arasında düştüğünü belirterek, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor, ancak uyguna ev bulamıyor" dedi. Taylan, arz-talep dengesinde bir problem olmadığını, ancak fiyatların yüksek olduğunu vurguladı.

Kiracılar tedirgin, ev sahipleriyle anlaşmazlık yaşanıyor

Emlakçılar, kiracıların yeni zamlarla baş edebilmek için ev arayışına başladığını belirtiyor. Kiraların artması gereken rakamın yüzde 65,07 olarak belirlenmesi, kiracıları daha da tedirgin etti.

Emlakçılar ne diyor?

Alanında uzman emlakçıların yorumlarına göre;

"Kiracılar, yeni zamlarla baş edebilmek için daha uygun fiyatlı evler ararken, ev sahipleri de yatırımlarının değerini korumak istiyor. Ancak, arz-talep dengesinde bir sorun yok. Piyasada yeterli sayıda kiralık ev bulunuyor, ancak fiyatlar yüksek olduğu için kiracılar zorlanıyor. Devletin bu noktada devreye girerek uygun fiyatlı kiralık konut arzını artırması, hem kiracıları rahatlatacak hem de piyasayı dengeye getirecektir. Önümüzdeki dönemde kiraların ne kadar artacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenecek olması, daha öngörülebilir bir zam oranı sunabilir".