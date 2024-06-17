Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarındaki Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yerleri rüzgarın yönüne göre değişen adalar, yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ziyaret ettiği önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi.

Yüzen Adalar Tabiat Anıtı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı", ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. Bu yıl başından itibaren 8 bin 500'den fazla ziyaretçiyi ağırlayan adalar, özellikle ilkbaharda yeşillenen manzaralarıyla göz dolduruyor.

Yüzen adaların, bölge turizmini canlandırmak için yapılan çalışmalar sonucunda tur firmalarının ilgisini çektiği belirtiliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeler, ziyaretçilerin rahatça vakit geçirebileceği piknik alanları ve izleme terasları gibi imkanlar sunuyor.

Yüzen adalar öne çıkıyor

Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, dünya genelinde nadir görülen doğal güzelliklerden biri olarak kabul ediliyor. Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, bölgenin her mevsimde ayrı bir güzellik sunduğunu vurgulayarak, bölgenin doğal zenginlikleri arasında yüzen adaların öne çıktığını dile getirdi.

Ziyaretçilerden olumlu tepkiler

Bölgeye olan ilginin artmasıyla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destekleriyle sosyal medya üzerinden bölgenin tanıtımı yapılmakta. Bu çalışmaların etkisiyle bölgeye olan ziyaretçi sayısında artış yaşandığı belirtiliyor.

Yüzen adaları görmek için Bingöl'e gelen ziyaretçiler, bölgenin huzurlu ortamından ve doğal güzelliklerinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ediyor. İstanbul'dan gelen Ayşe Aydın, bölgenin muhteşem olduğunu belirterek, adaların hareket eden yapısının çok ilginç olduğunu dile getirdi.