Yüzen güneş panelleri, su yüzeylerini kaplayarak aynı zamanda su buharlaşmasını azaltıyor. Araştırmalara göre, bu paneller sayesinde Ankara’nın 1.000 günlük su ihtiyacını karşılayacak kadar su tasarrufu elde edilebilir. Tasarruf edilen su, elektrik üretiminde kullanıldığında yıllık 32 milyon dolardan fazla ekonomik kazanç sağlanabilir.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma potansiyeli

Yüzen güneş panelleri, Türkiye’nin enerji dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadelede de önemli bir rol oynuyor. YFV sistemleri, su rezervuar yüzeylerinin sadece yüzde 10’unu kaplaması halinde bile, Türkiye’nin yılda 77.6 milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı salımından kaçınmasını sağlayabilir. Bu miktar, Türkiye’nin 2022 yılındaki toplam sera gazı salımlarının neredeyse yüzde 14’üne denk geliyor.

Sürdürülebilir gelecek için temiz enerji alternatifi

Dr. Kürşad Tosun’un değerlendirmelerine göre, yüzen güneş panelleri, enerji üretimi için temiz bir alternatif sunarak Türkiye’nin sürdürülebilir bir gelecek hedeflerine katkıda bulunabilir. İklim Masası ile yapılan işbirliği, iklim değişikliğiyle ilgili güvenilir bilgilerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor