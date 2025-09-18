Bahamalar bayraklı dev kruvaziyer "Resilient Lady", 2 bin 521 yolcusuyla Bodrum Limanı’na demir atarak turistleri karşıladı. Yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik alanlarını gezdi, gemi akşam saatlerinde Mikonos Limanı’na doğru hareket etti.

Dev gemi Bodrum Limanı’na demirledi

Bodrum Limanı, 277 metre uzunluğundaki "Resilient Lady" kruvaziyerinin ziyaretine ev sahipliği yaptı. Rodos Limanı'ndan sonra Bodrum’a gelen gemi, 2 bin 521 yolcu ve 1161 personeliyle dikkat çekti. Gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini keşfe çıktı.

Yolcular, Bodrum'u gezdi

Gemiden inen turistlerin bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezip, çarşıda alışveriş yaptı. Diğer yolcular ise Bodrum’un tarihi mekanlarını ve turistik alanlarını ziyaret etti. Ziyaretçiler, Bodrum’un tarihi yapıları ve sahil güzelliklerinin keyfini çıkardı.

Resilient Lady Mikonos'a hareket etti

Gün boyunca Bodrum’u gezip keşfeden turistler, akşam saatlerinde gemiye geri dönerek "Resilient Lady"nin Mikonos Limanı’na hareket etmesini izledi.

Gemi havadan görüntülendi

Büyüklüğüyle dikkat çeken "Resilient Lady" kruvaziyeri, dron ile havadan da görüntülendi. Bodrum Limanı'na demirleyen gemi, büyük bir ilgiyle karşılandı.