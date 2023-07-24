Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea', 2'si Türk 74 eğitim alan öğrencisiyle İzmir'e geldi. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea', römorklar eşliğinde Alsancak Limanı'na yanaşarak demir attı. İtalya'nın Taranto Limanı'nda İzmir'e gelen tarihi yelkenli gemiyi, Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan, konsolosluk yetkilileri ve Torbalı Belediyesi bando takımı karşıladı. Bando eşliğinde İstiklal Marşı ve Romanya marşının okunmasının ardından Başkonsolos Stefan ve davetliler gemiyi gezdi. 1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki, her biri 44 metre yüksekliğindeki 3 direkli eğitim gemisinde yarın Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan ve eğitim gemisi komutanı Tarhoaca Mircea ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. 27 Temmuz'a kadar limanda kalacak olan tarihi yelkenli gemi, bu süre zarfında ücretsiz ziyaret edilebilecek.



DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM ALIYOR



'Nava Scoala Mircea' gemisinde eğitim alan Deniz Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Okan Hazer (22), "Temmuz ayının başında seyre başladık. Romanya'nın açık deniz eğitim seyri var. Türkiye Deniz Harp Okulu'ndan iki kişiyi davet ettiler. Arkadaşımla birlikte uygun görüldük. Köstence'ye gittik ve burada gemiye katıldık. Daha sonra Yunanistan'ın Pire Limanı'na ardından İtalya'nın Taranto Limanı'na gittik ve şimdi İzmir'deyiz. İzmir'den tekrar Köstence'ye dönüp İstanbul'a döneceğiz. Eğitim dönemi güzel ve eğlenceli geçiyor. Geminin direklerine tırmanıyoruz, yelken açıyoruz. Denize adam düştü eğitimleri, yangın eğitimleri gibi birçok eğitim alıyoruz. İlk başta tanımadığımız insanların arasında geldiğimiz için İngilizce konuşarak, İngilizcemiz gelişiyor. Yeni arkadaşlar edindik. Burada sadece Rumen öğrenciler yok. Almanya'dan iki arkadaşımız vardı, onlar İtalya'da ayrıldı. İtalya, Polonya, İspanya ve Litvanya'dan arkadaşlar var. O nedenle çok güzel bir deneyim oluyor" dedi.



'YELKENLİ GEMİDE EĞİTİM YAPMAK BÜYÜK BİR TECRÜBE'



Deniz Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Bilgen ise "İlk defa yelkenli gemi ile seyrediyoruz. 80 metrelik yelkenli bir gemide eğitim yapmak; gerçekten bizim için büyük bir tecrübe. Ayrıca burada bir sürü yabancı arkadaşımız var. İtalyan, İspanyol, Bulgaristanlı, Letonyalı, Polonyalı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla vakit geçirmek, eğitimlere katılmak bizim için önemli. Komutanlarımız misafir olduğumuz için bize kibar davranıyor. Onların farklı eğitim programlarına hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışıyoruz. Süreç hızlı gelişti ve buraya alıştığımı söyleyebilirim. Benzeri olarak askeri disiplin her yerde olduğu gibi burada da aynı. Burada her şey daha çok el yapımı. Halatlarla uğraşıyoruz" diye konuştu.



ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK



Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri yelkenli eğitim gemisi, 27 Temmuz'a kadar limanda kalacak ve süre zarfında isteyenler tarafından ziyaret edilebilecek. Girişlerin İzmir Limanı Yolcu Terminali'nden ücretsiz olarak yapılacak ancak terminale girerken güvenlik kontrolü nedeni ile kimlik belgesi (kimlik veya pasaport) ibraz edilmesi gerekiyor.



GEMİ İSMİNİ EFLAK HÜKÜMDARI VE VOYVODASI OLAN 'MIRCEA'DAN ALDI



​İsmini 1386-1418 yılları arasında Eflak hükümdarı ve voyvodası olan 'Mircea'dan alan geminin pruvasında, papyonun altında hükümdarı temsil eden bir kalyon bulunuyor. Gemi, Eylül 1944 ile Mayıs 1946 arasında SSCB'de esaret altında kaldı. 1976'da ABD bağımsızlığının 200'üncü yıl dönümü kutlamalarında Romanya'yı temsil etmek üzere Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk donanma gemisi oldu. O zamandan beri iki kez daha Atlantik Okyanusu'nu geçti.