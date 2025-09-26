Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan’a geçmek için yüzerek denize açılan 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 24 Eylül sabahı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen tespit etti. Göçmenler, denizin ortasında yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi
Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri için Bodrum İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Bodrum açıklarında yapılan bu başarılı operasyon, kaçak göçmenlerin Yunanistan’a geçişini engelledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçmenlerin ülkeye girmelerini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.