İzmit Belediyesinin, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında başvuru tarihi 5 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Proje için kayıtlar, Tepeköy Mahallesindeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüz yüze yapılacakKOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, ücretsiz yüzme eğitimleri bu yaz da devam ediyor. 28 Haziran Cuma gününe kadar süreceği açıklanan başvurular, yoğun talep nedeniyle 5 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Kayıtlar, Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı No:69 adresindeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüz yüze yapılacak.

EĞİTİMLER UZMAN ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK

Proje kapsamında 7-12 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde yüzme öğrenecek. Tamamlanacak eğitimlerin ardından başarılı olan sporcular İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilecek.