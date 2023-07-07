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İşlemleri tamamlanan gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze, defnedilmek üzere Arnavutköy Baklalı Mahallesi'ne götürüldü.

Tedavi gördüğü hastanede bugün yaşam mücadelesini kaybeden Erdönmez’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erdönmez, bir süre sonra görevliler tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu. İlk müdahalesi yapılan Erdönmez, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksine üye olan lise 4. sınıf öğrencisi Emirhan Erdönmez (17), salı günü sabah seansında kompleksteki yüzme havuzuna girdi.