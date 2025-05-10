İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Deniz Can Ertan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Aliağa’da düzenlenen İzmir Yüzme Şampiyonası’nda 4 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği derecelerle milli takım kampına davet edilen Ertan, hedefinin uluslararası olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek olduğunu belirtti.

Spor ve sanatı bir arada yürüten Deniz Can Ertan, 5 yaşından bu yana piyano eğitimi aldığını, aynı zamanda yüzme sporuyla profesyonel düzeyde ilgilendiğini ifade etti. Milli takım kampı için Ankara’ya davet edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ertan, “Bu süreçte bana destek olan tüm hocalarıma ve özellikle özel bireyler için sağladığı imkânlar nedeniyle Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’e teşekkür ediyorum” dedi.

Başaracağına inanıyorum

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Deniz Can’ın başarısından gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Deniz Can sadece sportif başarılarıyla değil, sanatsal yetenekleriyle de öne çıkan çok yönlü bir öğrencimiz. Mezuniyetinin ardından akademik alanda da çalışmalarına devam edeceğine ve üniversitemizi gururlandırmayı sürdüreceğine inanıyorum.”

Deniz Can’ın annesi Rana Özcan ise, oğlunun bu başarısında emeği olan tüm öğretmenlere ve üniversite yönetimine teşekkür ederek, “Oğlumun hem müzikte hem sporda geldiği bu noktada, gösterilen ilgi ve duyarlılık çok kıymetli. Özellikle otizm konusunda sergilenen hassasiyet için minnettarım” dedi.