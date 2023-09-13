Olay, 2021 Mayıs'ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sinan Y., yeğeninin kullandığı otomobille hastaneye giderken 14 yıllık eşi Jale Y. ile tartıştı. Sinan Y., yeğeni Okan G.'den aracı durdurmasını istedi. Araçtan inen Sinan Y., eşini de indirerek, 'Senin yüzüğün nerede? Sen benim namusumsun' deyip, cebinden çıkardığı 13 santim uzunluğundaki bıçağı boynuna dayadı. Sinan Y., eşinin el, kol ve yüzüne doğru bıçağı savurdu. Jale Y. yaralı halde kaçarken, çevredekiler Sinan Y.'ye engel oldu. Jale Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sinan Y., savcılık ifadesinde, askerlik döneminde bipolar bozukluk geçirdiğini, olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü. Adli kontrolle serbest bırakılan Sinan Y., 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılanmaya başladı.



TEDAVİ GÖRMÜŞ



Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Sinan Y.'nin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu talep edildi. Celse arasında dosyaya giren adli tıp raporunda, sanık Sinan Y.'nin yapılan muayenesinde belirgin bir psikopatolojiye rastlanmadığı belirtildi. Ancak olaydan 2 gün sonra Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 'Organik olmayan psikoz' ön tanısıyla yatarak tedavi gördüğü kaydedildi. Olayın oluş şekli, sanık ve tanık ifadeleri ile olaydan sonra hastanede psikiyatrik tedavi görmesi değerlendirildiğinde ise sanığın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun olmadığı, koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu ifade edildi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 21 Eylül'e ertelendi.