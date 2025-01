Wood, evlilik kararını ve mutlu anlarını sessiz sedasız yaşadı ve hayatındaki bu yeni dönemin başlangıcını ailesiyle kutladı.

Elijah Wood'un ilişkisi ve İsveç'teki düğün töreni

Elijah Wood ve Mette-Marie Kongsved'in evlilik töreni, 80 kişinin katılımıyla İsveç'te gerçekleşti. 43 yaşındaki oyuncu, eşiyle 2016 yılında Don't Feel at Home in This World Anymore filminde tanışmıştı. Wood, katıldığı bir podcast programında eşi ile ilgili "ailesi ve çocukları için çok minnettar" olduğunu belirtti.