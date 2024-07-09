İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Esra Nur Kapukaya, sıcak havaların sağlığımız üzerindeki etkilerini ve kimlerin daha fazla risk altında olduğunu anlattı. 2024 yazının, Türkiye'nin en sıcak yazlarından biri olması bekleniyor. Bu, özellikle tarım, su, enerji gibi alanlarda sorunlara neden olurken, insan ve hayvan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor.

Kimler daha fazla risk altında?

Sıcak havaların etkileri herkes için ciddi olabilir, ancak bazı gruplar daha hassas. Bebekler, küçük çocuklar, hamileler, 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalıkları olanlar, fazla kilolu bireyler, zorlu koşullarda çalışanlar ve hava kirliliğine maruz kalanlar en riskli gruplar arasında yer alıyor. Yeterli su tüketmemek, havasız ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarına fazla maruz kalmak, sıcak hava hastalıklarının tetikleyicileri arasında. Dr. Kapukaya, sıcak hava hastalıklarının baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, kramplar, bulantı, kusma, ishal ve sıcak çarpması gibi ciddi semptomlara yol açabileceğini belirtiyor.

Sıcak havadan kaynaklı hastalıklar

Güneş Yanığı: Uzun süre güneş ışığına maruz kalmakla oluşur. Cilt kızarık, ağrılı ve aşırı derecede sıcak olur. Eğer ateş, su toplanması ve şiddetli ağrı varsa sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Sıcak Krampları: Aşırı fiziksel aktivite sonucu su ve mineral kaybıyla oluşur. Kaslarda ağrılı, istemsiz kasılmalar şeklinde görülür.

Sıcak Çarpması: Vücut ısısının 40-41°C üstüne çıkmasıyla oluşan acil bir durumdur. Şuur bozuklukları, halüsinasyonlar ve nöbetler görülebilir. Acil müdahale edilmezse kalıcı hasar ve ölüme neden olabilir.

Korunma yolları

10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının.

Açık renkli ve hafif giysiler tercih edin.

Bol su tüketin, susuzluk hissi olmasa bile sıvı alın.

Güneş koruyucu kremler kullanın, şapka ve güneş gözlüğü takın.

Evleri havalandırın ve güneşlik kullanın.

Sıcaklardan korunmak için alınması gereken önlemler

Sıcak havalar, insan sağlığı üzerinde ciddi tehdit oluşturabilir. Gerekli önlemleri alarak kendimizi koruyabilir ve risk altındaki yakınlarımızı bilinçlendirebiliriz. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar arasında bol su içmek, serin yerlerde bulunmak ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamak yer alıyor.

Dikkatli olun ve korunun!

Sıcak havalar her yaştan insanı etkileyebilir, ancak bazı gruplar daha fazla risk altında. Önlemler alarak ve belirtilere dikkat ederek, sıcak hava hastalıklarının önüne geçmek mümkün. Dr. Kapukaya’nın da vurguladığı gibi, kendimizi ve sevdiklerimizi bu tehlikelerden korumak için bilinçli olmalıyız.