Çağdaş resmin yaşayan efsanesi, resmin şairi Devrim Erbil’in tüm zamanlarından eserlerini içeren ‘‘Yatay Derinlik’’ sergisi, Gaye Donay liderliğinde Titanic Luxury Collection Hotel, MAJİ Art Gallery Bodrum’da sanatseverlerle buluştu. Davet, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerini biraraya getirdi. Yüzyılın Sergisine; Gökçe Bahadır, Keremcem, Cengiz Abazoğlu, Pervin Ersoy, Vennas Akyol, Sevil Aygün, Nihat&Seycan Tanfer, Nezihe Kılıç, Evrim Kırmızıtaş, Gülgün Çavuşoğlu gibi isimler katıldı.

MUĞLA (İGFA) - “Yatay derinlik” sergisi usta sanatçının tüm dönemlerine ait eserlerde kullanmış olduğu tüm uygulama tekniklerinin eşsiz sunumu ile Uğur Batı'nın küratörlüğünde gerçekleşti. “Yatay Derinlik”, Devrim Erbil’in sanat hayatında eşi görülmemiş bir sergi olarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sanatseverler, bu eşsiz deneyimle sanatta derin bir yolculuğa çıktı.

GAYE DONAY, "DEVRİM ERBİL SANATSEVERLERE KOLLARINI AÇTI"

Maji Art Gallery kurucusu Gaye Donay ev sahipliğinde gerçekleşen davette birbirinden güzel anlar yaşandı. Misafirleri ile tek tek ilgilen Donay, yaptığı konuşmada, ‘‘Sergimizin adı ‘Yatay derinlik’. Devrim Erbil o kadar büyük bir usta ki, hiçbir zaman dikey derinliğe itibar etmedi. Çünkü dikey derinlik veya bakış, aslında yukarıdan bakan bir bakıştır. Oysa büyük usta, insanlara, sanatçılara, sanat severlere hatta koleksiyonerlere adeta kollarını açtı. Açılış törenimizde aramızda olarak bizlere çok büyük bir değer kattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

DEVRİM ERBİL, "ÖZEL BİR SERGİ VE BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Çağdaş resmin yaşayan efsanesi Devrim Erbil, açılışta yaptığı konuşmasında böylesine özel güzel bir yerde sergi sanatseverlerle buluşturdukları için duyduğu mutluluğunu belirtti. Erbil sözlerine şöyle devam etti;

‘‘Böylesi mutlu bir anda bir taraftan da bakıyorum karşı ekranda belgeselim oynuyor. Bu çok büyük bir mutluluk ve çok özel bir sergi. Küratörümüz, sevgili kardeşim Uğur Batı çok özen gösterdi. Resimlerimin derinliğini ve felsefi boyutu büyük bir yetkiyle çalıştı. Profesör Uğur Batı, Gaye Donay ile harika işler yapıyor. Gaye Donay da çok özel bir insan. Onun ev sahipliğinde çok özel işler yapılıyor. Hepinizi çok seviyorum. Beni onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi

PROF. DR. UĞUR BATI, "DEVRİM ERBİL'İN SANATINA DERİNLEMESİNE BİR YOLCULUK"

Yatay Derinlik sergisinin küratörü Prof. Dr. Uğur Batı, Devrim Erbil ile çalışmanın önemine değinerek, “En güzel tarafı, gerçekten öğrenmek ve her seferinde yeniden yeniden öğrenmek. Bazılarını derinleştirmek, bazılarını sıfırdan öğrenmek çok keyifli bir süreçti. Resim sanatının en ikonik sanatçılarından biri. Dünya çapında etkisi olan, ürettiği somut eserlerde ya da soyut denilen bizim Devrim Erbil imajları onun içerisindeki ritim, titreşim bütün o sofistike çizgiler yatak derinliği kitapta yer aldık ve temmuz ayı ortasın elimizde olacak. Düşünsenize, Devrim Hocanın eserlerindeki çizgi karakterini ortaya çıkarmaya çalıştık ve tam 50 adet çizgiyi tanımladım.’’ dedi.

CEMİYET, SANAT, MEDYA VE İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN İLGİ

Sergi, cemiyet, sanat, ünlü isimler ve iş dünyasının önemli misafirleri ağırladı. Gökçe Bahadır, Keremcem, Cengiz Abazoğlu, Pervin Ersoy, Vennas Akyol, Sevil Aygün, Nihat&Seycan Tanfer, Nezihe Kılıç, Evrim Kırmızıtaş, Gülgün Çavuşoğlu gibi önde gelen isimler bu özel etkinliğe katılım gösterdiler. “Yatay Derinlik” sergisi, 15 Haziran tarihinde kapılarını açarak sanatseverleri unutulmaz bir deneyimle buluşturdu.

YÜZYILIN SERGİSİ YAKIN ZAMANDA KİTAP OLARAK OKUYUCUSUYLA BULUŞACAK

Uğur Batı konuşmasında, Gaye Donay ile birlikte bu yola çıkarken amaçlarının Devrim Erbil kütüphanesine bir katkı yapmak olduğunu belirterek, ‘‘Yatay derinlik kitabi ile bu katkıyı şu şekilde gerçekleştireceğiz. 10 farklı harita kaleme alarak Devrim Erbil’in resimlerinin sinebilimsel sonuçlarını ve etkilerini analiz ettik. Devrim Erbil personası ile Devrim Erbil’in bir edebiyat eseri olsa karşılığı nasıl olurdu ve Bir sinema filmi olsa ne olurdu gibi soruların cevaplarında rengârenk haritalar var.” dedi ve kitap müjdesi verdi.

‘‘Yatay Derinlik” sergisi, sanatseverleri sanatın derinliklerinde kaybolmaya ve ruhun otantik yanlarını keşfetmeye davet ediyor. Sergi, Titanic Luxury Collection Hotel, MAJİ Art Gallery Bodrum’da 15 Haziran tarihinden itibaren Temmuz sonuna kadar sanatseverleri ağırlayacak.