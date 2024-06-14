Z kuşağının çalışma hayatına getirdiği yenilikçi taleplerin karşılanamaması ve yetişmiş eleman sıkıntısı, işverenleri 50 yaş ve üzeri çalışanlara yöneltti. Deneyim, sadakat ve iş ahlakıyla öne çıkan bu yaş grubu, şirketler için vazgeçilmez hale geliyor.

50 yaş üstü istihdamında rekor artış

TÜİK verilerine göre, 55-64 yaş grubunun istihdam oranı son 10 yılda %6 arttı. OECD verileri de bu durumu doğruluyor. İşverenlerin katıldığı anketlerde ise 50 yaş ve üzeri çalışan istihdamının 2019'dan bu yana %5 arttığı görülüyor. Üstelik bu yaş grubuna ödenen ücretler de geçmiş yıllara göre 2-3 kat arttı.

Z kuşağı neden tercih edilmiyor?

Z kuşağının haftada 4 gün, günde 6 saat çalışma isteği, hibrit ve uzaktan çalışma talepleri, geleneksel iş modelleriyle uyuşmuyor. Ayrıca, gençlerin %63'ü yurtdışında yaşamak veya okumak istiyor. Türkiye, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranında Avrupa'da ilk sırada. Bu da Z kuşağının iş hayatına katılımını olumsuz etkiliyor.

50 yaş üstü çalışanların avantajları neler?

Deneyim ve bilgi birikimi: Yılların getirdiği tecrübeyle iş süreçlerini daha iyi yönetiyorlar.

İşe sadakat: Şirkete bağlılıkları yüksek, uzun süreli istihdam sağlıyorlar.

Yüksek iş ahlakı: Sorumluluk sahibi ve işlerini titizlikle yapıyorlar.

Mentorluk yeteneği: Genç kuşaklara yol göstererek onların gelişimine katkıda bulunuyorlar.