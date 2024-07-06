"Bu yeni ve alışılmadık bir kuşak modeli"

King's College London ve Ipsos'un düzenlediği ankete göre, Birleşik Krallık'ta 16 yaş üzerindeki 3 bin 716 kişi katıldı. Ankette, 1990'ların sonu ile 2010'ların başında doğan Z kuşağından 16-29 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 37'si "toksik maskülinite" ifadesini faydasız bulduklarını belirtti. Aynı yaş grubundaki kadınlarda bu oran ise yüzde 19 olarak kaydedildi. Ankette ayrıca, 16-29 yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 35'i, bu çağda kadın olmayı erkek olmaya kıyasla daha zorlayıcı bulduklarını ifade ederken, kadınlarda bu oran yüzde 68 olarak belirlendi. "Baby boomer" neslinden 60 yaş üstü erkeklerde ise bu oran yüzde 17 iken, 16-59 yaş aralığındaki erkeklerde yüzde 25 olarak görüldü.Ankette katılımcılara, "Feminizmin Britanya toplumunda nasıl bir etkisi oldu?" sorusu da yöneltildi. Z kuşağından 16-29 yaşındaki erkeklerin yüzde 16'sı feminizmin toplumda kötülüğe yol açtığını savunurken, yüzde 36'sı bunun tam tersini düşündü. Aynı yaş grubundaki kadınlarda ise feminizmin olumlu etkilerini savunanların oranı yüzde 46 iken, olumsuz etkilerini savunanların oranı yüzde 9 oldu. 60 yaş üstü katılımcılar arasında feminizmin kötü etkilerine inananların oranı yüzde 13 olarak kaydedildi.

Anket sonuçlarının sıradışı olduğuna dikkat çeken King's College London'daki Politika Enstitüsü'nün direktörü Bobby Duffy, "Bu yeni ve alışılmadık bir kuşak modeli. Normalde, genç nesiller yeni ortaya çıkan sosyal normlarla ilgili daha rahat davranma eğilimindedir çünkü bu normlar yaşamlarının doğal bir parçası gibi gelir" ifadelerini kullandı. Üniversitenin Küresel Kadın Liderliği Enstitüsü'nün direktörü Rosie Campbell ise, "Genç kadınların feminist kimlik düşüncesini sahiplenebilecekleri bir çağdayız. Genç erkekler, kadınların güçlenmesiyle ilgili çok şey duyuyor fakat hayatlarının bu aşamasında, iş yaşamı ve çocuk bakımı konularına girdiğinizde, dünyada var olduğunu bildiğimiz eşitsizlikleri anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Peki Z kuşağı erkekleri Feminizm'e nasıl yaklaşıyor?

Z kuşağı erkeklerinin feminizme olan bakış açısının genellikle karmaşık olduğu görülmektedir. Bazı Z kuşağı erkekleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında oldukça duyarlı ve destekleyici olabilirken bazıları tam tersi bir şekilde düşünmektedir. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle büyümüş olan bu kuşak, çeşitlilik, adalet ve eşitlik konularına daha açık olabilir. nBazı Z kuşağı erkekleri için feminizm hala tartışmalı bir konu olabilir çünkü bu konuda yaygın olarak yanlış anlamalar veya kafa karışıklıkları bulunabilir. Örneğin, bazıları feminizmi kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması olarak algılar ve bu durumdan rahatsızlık duyabilirler. Ayrıca, cinsiyet rollerine dair geleneksel görüşlerin köklü olduğu toplumlarda yetişen Z kuşağı erkekleri, cinsiyet rolleri ve toplumsal beklentiler konusunda belirli bir direniş gösterebilirler. Bununla birlikte, bazıları feminizmin erkeklerin haklarını veya geleneksel aile yapılarını tehdit ettiğini düşünebilirler. Bu görüşler genellikle eğitim düzeyi, yaşadıkları çevre ve kültürel geçmiş gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Özetle, Z kuşağı erkekleri arasında feminizm konusundaki çeşitli bakış açıları, gençlerin bireysel deneyimlerine ve bilinç düzeylerine göre önemli ölçüde farklılık gösterebilir.