Kabuklu meyveler ve kuru meyveler, genç nesil Z kuşağının sağlıklı beslenme trendlerinde önemli bir yer tutuyor. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nin (INC) son raporuna göre, Z kuşağı, Türkiye'de fındık, badem ve ceviz gibi besleyici gıdaları sıklıkla tüketiyor.

INC'nin yaptığı araştırmaya göre, Z kuşağı Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika'da yoğun olarak yer fıstığı (%99), badem (%97) ve ceviz (%94) tüketiyor. Türkiye'de de benzer şekilde, bu kabuklu meyveler gençler arasında popülerlik kazanıyor.

Z kuşağı, öğünler arasında atıştırmalıkları tercih ediyor ve bu tercihlerinde yoğurt, süt ürünleri ve taze meyvelerle birlikte kuruyemişleri sıkça kullanıyor. INC, bu bilgiler doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi teşvik eden kampanyalar düzenliyor ve gençleri bilinçli tüketim konusunda teşvik ediyor.

INC, Z kuşağının kabuklu meyveler ve kuru meyvelerle olan ilgisini artırmak amacıyla özel pazarlama kampanyaları düzenliyor. "NutTunes" adlı kampanya kapsamında, sosyal medya ve müzik platformları üzerinde gençlerle etkileşim sağlanıyor. Bu kampanya, sağlıklı atıştırmalık seçeneklerinin gençler arasında daha popüler hale gelmesini hedefliyor.

Türkiye, INC bünyesinde kabuklu ve kuru meyve ticaretinde önemli bir rol oynamakta olup, dünya genelindeki tüketim trendlerini yakından takip ediyor. INC'nin sağlık, beslenme ve gıda güvenliği konularındaki uluslararası standartlarının belirlenmesinde de aktif olarak yer alıyor.

INC, 80'den fazla ülkeden 850'den fazla kabuklu ve kuru meyve sektörü firmasını bünyesinde barındıran uluslararası bir örgüttür. Kabuklu ve kuru meyve endüstrisinde sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır ve sektördeki uluslararası standartların belirlenmesine öncülük etmektedir.