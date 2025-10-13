Yeşilçam filmlerinde Türkan Şoray’ın dolu dolu “Alo” dediği sahneler artık nostaljiye dönüştü; gençler için iletişim, hız ve pratiklik odaklı bir araç haline geldi.

1960 ve 70’li yıllarda sabit telefonlar yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda duyguların aktarımında bir köprüydü. Ahizeye dolanmış eller ve fısıltılar, romantizmin ve özlemin simgesiydi. Ancak cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla sabit hatların önemi giderek azaldı. Z kuşağı, doğrudan sabit telefon kullanmayı deneyimlemeden büyüdü; onlar için telefon aramaları artık klasik anlamda bir ritüel değil, sadece işlevsel bir eylem.

Z kuşağı, doğrudan telefonla aramayı çoğu zaman “fazla kişisel” veya “rahatsız edici” buluyor. Onun yerine mesajlaşma uygulamaları, sesli notlar ve görüntülü görüşmeler tercih ediliyor. Öyle ki, bazı gençler arandıklarında neden mesaj atılmadığını sorguluyor. Telefona kulağı dayamak, özel bir an yaratmak gibi alışkanlıklar artık çoğunlukla modası geçmiş bir hareket olarak görülüyor.

Gençler, telefon görüşmesi gerektiğinde bile hoparlör modunu kullanmayı tercih ediyor. Kulaklıklar ve kablosuz mikrofonlar, hız ve verimlilik açısından daha pratik bulunuyor. Ahizeyi kulağa dayayıp özel bir an yaşamak yerine, mesajlaşmanın ve hızlı iletişimin öncelikli olduğu bir kültür oluşmuş durumda.

İletişimde duyguların yerini artık hız ve verimlilik alırken, Z kuşağı için telefon konuşması bir iletişim fonksiyonundan öteye geçmiyor. Gelecek nesiller için ise bu trendin, iletişimin hem biçimini hem de duygusal boyutunu yeniden şekillendirmesi bekleniyor.