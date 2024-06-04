Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından mayıs ayı boyunca kontrolden geçirilen iş yeri sayısı 4 bini aştı. Vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınarak yapılan denetimlerde; hizmet alanlarına göre ruhsat ve diğer resmi belgeler, işgal, fiyat etiketleri, ürün saklama şartları, temizlik ve hijyen standartları gibi konularda detaylı incelemeler yapıldı.

Kural dışı faaliyete geçit yok

Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu. Yaya ve araç trafiğini engelleyen tezgahlar, duba ve reklam tabelası gibi eşyalar toplandı. Mayıs ayı boyunca, ikazlara uymadığı belirlenen 35 işletme mühürlendi. Ruhsat ve işgal başta olmak üzere, kural dışı faaliyet gerekçesiyle toplam 385 iş yeri hakkında cezai işlem yapıldı.

“Mücadelemiz devam edecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Halkımızın huzurunu ve güvenliğini koruyarak kent düzeninin devamını sağlamak, en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlayışla ilgili müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler yoğun bir programla devam edecek. Kent içi disiplini bozan kimseye taviz vermeyecek, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm işletme sahiplerimizden de hem yasal hem de etik olarak en uygun şekilde halkımıza hizmet vermelerini rica ediyoruz" dedi.